Amasya’da Minibüs Tarlaya Uçtu, 1 Öldü

KAZA SONUCU BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Amasya’da meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir minibüsün tarlaya düşmesi sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi, dört kişi de yaralandı. Alınan bilgilere göre, Amasya merkez ile Göynücek ilçesi arasında sefer yapan Erol Yaban (59) yönetimindeki 05 M 4554 plakalı minibüs, Oluz köyü kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak patates ekili alanın içine düştü. Taklalar atan minibüsteki sürücü ve dört yolcu yaralandı.

OLAY YERİNE ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza sonrasında durum hemen bildirildi ve olay yerine acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sürücü ve yaralı olan yolcular Merve Kiraz, Mert Batur Köseibiş, Nurdane Şahin ve Memiş Koç, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Fakat, ağır yaralanan Memiş Koç (55) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi. Olayın detayları ve kazanın nedeni araştırılıyor.