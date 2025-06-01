Amasya’da Minibüs Tarlaya Uçtu

KAZA AYRINTILARI

Amasya’da meydana gelen bir kaza, trajik bir şekilde sonuçlandı. Edinilen bilgilere göre, Göynücek ilçesi ile Amasya merkezi arasında sefer yapan Erol Yaban adlı 59 yaşındaki sürücünün yönettiği yolcu minibüsü, Oluz köyü kavşağı yakınlarında kontrolünü kaybederek patates ekili tarlaya uçtu.

TAKLA ATAN ARAÇ

Minibüs birden fazla takla attı. Kaza anında araçta bulunan Erol Yaban ile birlikte dört yolcu yaralandı. Olayın ardından durumu bildirilen acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Yaralılar Merve Kiraz, Mert Batur Köseibiş, Nurdane Şahin ve Memiş Koç’a, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla hastanelere ulaştırılarak tedavi altına alındı.

Ne yazık ki, ağır yaralanan 55 yaşındaki Memiş Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından bir soruşturma başlatıldı.