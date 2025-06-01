Amasya’da Minibüs Tarlaya Uçtu

KAZANIN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Amasya’da yaşanan trafik kazası, ölümle sonuçlandı. Göynücek ilçesi ile Amasya merkez arasında sefer yapan 59 yaşındaki Erol Yaban’ın kullandığı yolcu minibüsü, Oluz köyü kavşağı yakınlarında kontrolünü kaybederek patates ekili bir tarlaya düştü.

İLK MÜDAHALE YERİNDE YAPILDI

Minibüs birden fazla takla attı ve içerisindeki sürücü ile dört yolcu yaralandı. Kazanın hemen ardından olay yerine acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi. Yaralılar Merve Kiraz, Mert Batur Köseibiş, Nurdane Şahin ve Memiş Koç, ilk müdahalelerin ardından ambulansta hastanelere götürülerek tedavi edilmeye başlandı.

KAYBETTİĞİMİZ HASTA AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan Memiş Koç (55), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Bu kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.