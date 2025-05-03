Amasya’da Minibüs, Tıra Çarptı

AMASYA’DA KAZA GİRDİ

Amasya’nın Merzifon ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında, bir tıra arkadan çarpan minibüsteki iki kişi yaralanıyor. B.B. yönetimindeki 66 AEB 521 plakalı minibüs, Merzifon-Çorum kara yolunun Çaybaşı köyü yakınlarında M.A.Y. idaresindeki tomruk yüklü 01 TN 501 plakalı tıra çarpıyor.

EĞİTİM VE KURUMSAL YARDIM KOLLARI GELDİ

Kaza sonrasında ihbarın yapılmasıyla birlikte olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendiriliyor. Yaralanan sürücü B.B. ile minibüste bulunan E.B., itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılıyor. Ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’ne ulaştırılıyorlar. Sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.