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Amasya’da Minibüs ve Ticari Araç Çarpıştı

KAZA YERİ VE OLAYIN AYRINTILARI

Amasya’nın Suluova ilçesinde bir minibüs ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucunda 7 kişi yaralanıyor. Olay, gece saat 00.30 sıralarında Eski Çeltek Mahallesi mevkiinde meydana geliyor. Serhat D. yönetimindeki 05 BC 618 plakalı Volkswagen Transporter marka minibüs, Mustafa Tarık D. idaresindeki 55 TH 056 plakalı hafif ticari araçla çarpışıyor.

YARALILAR VE HASTANEYE KALDIRILMA

Kaza sonrasında olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri yönlendiriliyor. Yaralananlar arasında sürücüler Serhat D. ve Mustafa Tarık D. ile birlikte Bedriye D., minibüsteki yolcular Erdem C., Berkay A., Bünyamin T. ve Eren T. yer alıyor. Yaralılar, ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınıyor. Olayla ilgili inceleme başlatılıyor.

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