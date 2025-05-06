Amasya’da Minibüste Kıyılmış Tütün Bulundu

AMASYA’DA KAÇAK Tütün ELE GEÇİRİLDİ

Amasya’da, polisin durdurduğu bir minibüste gerçekleştirilen arama sırasında, piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon TL olan 1 ton 240 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayda minibüs sürücüsü H.Ç. gözaltına alındı.

DURGUN KENT GİRİŞİNDE BAŞLATILAN ÇALIŞMA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, doğu illerinden batı illerine tütün mamulü taşıdığı değerlendirilen bir minibüsü, kent girişinde durdurdu. Yapılan aramada, poşetler içerisinde toplamda yaklaşık 1.5 milyon TL değerinde 1 ton 240 kilogram kıyılmış tütün bulundu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan minibüs sürücüsü H.Ç., 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu çerçevesinde adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.