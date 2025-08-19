Amasya’da Motorlu Taşıt Sayısı Artıyor

Amasya’da Motorlu Kara Taşıt Sayısı Artış Gösteriyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Amasya’da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıt sayısı 2025 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla 159 bin 593 oldu. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre 10 bin 572 (yüzde 7,1) artış gösteriyor. Bu durum, Amasya’daki motorlu kara taşıtlarının artış trendini ortaya koyuyor.

Amasya’daki Taşıt Dağılımı

TÜİK’ten elde edilen verilere göre, Amasya’daki taşıtların yüzde 46,6’sını (74 bin 433) otomobiller oluşturuyor. Motosikletler yüzde 19,7 (31 bin 517), traktörler yüzde 15,8 (25 bin 138), kamyonetler yüzde 13,1 (20 bin 904), kamyonlar yüzde 2,4 (3 bin 864), minibüsler yüzde 1,7 (2 bin 712) ve otobüsler yüzde 0,4 (618) oranında bulunmaktadır. Ayrıca, özel amaçlı taşıtlar ise yüzde 0,3 (407) oranıyla listede yer alıyor. Bu dağılım, Amasya’daki motorlu kara taşıtları çeşitliliğini yansıtıyor.

Araç Devri ve Değişim Oranları

2025 yılı Temmuz ayında Amasya’da 4 bin 162 aracın devri gerçekleştirildi. Devri yapılan araçlar arasında otomobiller yüzde 63,3 ile en fazla paya sahipken, motosikletler yüzde 15,2, kamyonetler ise yüzde 11,7 ile onu takip ediyor. Bir yıllık dönemde en fazla artış, motosikletlerde yüzde 21,6 ile gerçekleşti. Otomobillerdeki artış yüzde 5,2, kamyonetlerdeki artış ise yüzde 4,0 olarak kaydedildi. Bu veriler, Amasya’daki motorlu kara taşıtlarının değişim dinamiklerini ve büyüme potansiyelini gösteriyor.