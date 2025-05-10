Amasya’da Öğrenci Kitap Satışı Yapıldı

ÖĞRENCİLERDEN ANLAMLI ETKİNLİK

Amasya’da, lise öğrencileri Anneler Günü yaklaşırken, kitaplarını satışa çıkararak elde ettikleri geliri Gazze’deki Filistinli çocuklara destek amacıyla yönlendirmek için bir etkinlik düzenliyor. Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri, “En sevdiğim kitabım Gazze için” sloganıyla evlerinde okudukları kitapları satışa sunuyor. Öğrenciler ve velileri, çok sayıda kitabı satın aldı. Kitap satışından elde edilen gelir Gazze’ye ulaştırılacak.

DAYANIŞMANIN ANLAMINI VURGULADILAR

Etkinliğin sadece yardım faaliyetinin ötesinde bir anlam taşıdığını ifade eden öğrenci Ayşenur Nergiz, “Etkinliğimiz aynı zamanda dayanışmamızın, insanlığımızın ve umudumuzun bir göstergesidir. Çünkü alacağınız her kitap Gazze’deki bir çocuğun, annenin hayatına dokunacaktır. Belli bir sofraya lokma, yaraya merhem, gönle umut olacaktır” şeklinde konuştu.

GAZZE’YE DESTEK İÇİN VİCDAN SAHİPLİĞİ YETER

Anlamlı etkinliğe katılarak alışveriş yapan Amasya Müftüsü Hamza Bayram, Gazze’deki zulme göz yummayıp, İsrail’in uyguladığı soykırıma sessiz kalmayan öğrencilere teşekkür etti. Müftü Bayram, “Bugün Gazze’de bütün dünyanın sessiz kaldığı, oradaki mazlum çocukların, kadınların, yaşlıların tüm dünyanın gözü önünde katledilip şehit edildiği bir süreçte sizin Amasya’da bu çığlığınızı yükseltmeniz çok değerli. Çünkü Gazze’nin yanında olmak için Müslüman olmaya gerek yok. İnsan olmak, vicdan sahibi olmak yeterlidir” dedi.

DESTEK FAALİYETLERİ SÜRECEK

Okul müdürü Ahmet Eren, dünyanın gözü önünde yaşanan insanlık dramını duyurmak ve sürdürecekleri etkinliklerle Filistin halkına destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Bu duyarlılık, öğrencilere ve topluma umut aşılamak için önemli bir çaba oluşturuyor.