Amasya’da Okullar Tatil Edilecek Mi?

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR VE OKUL TATİLLERİ NE OLACAK?

Türkiye’nin çeşitli yerlerinde etkili olan şiddetli yağışların ardından, okulların tatil edilip edilmeyeceği hakkında meraklar artmaya başladı. Amasya’da, özellikle 19 Mart Çarşamba günü için henüz herhangi bir tatil duyurusu yapılmadı. Amasya Valiliği, bu tarihe yönelik bir açıklamada bulunmadı.

KUZEYDEN GELEN RÜZGARLAR VE FIRTINA

17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile zamanla Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde güney ve güneybatıdan kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Rüzgar hızı 50-70 km/saat, Doğu Karadeniz’in yükseklerinde ise 90 km/saat ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu bağlamda, özellikle ulaşımda aksaklıklar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması ve soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunması gerekiyor.

DENİZLERDE FIRTINA UYARISI

Batı Karadeniz’in batısında, 19 Mart Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 9 kuvvetinde (50-75 km/saat) eserken, Doğu Karadeniz’de ise rüzgarın batı ve kuzeybatıdan aynı kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Bu durum, denizlerde fırtına risklerinin arttığını gösteriyor.

SOĞUK HAVA VE ZİRAİ DON UYARISI

Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havayla birlikte batı ve iç kesimlerde zirai don hadisesi bekleniyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında 19 Mart 2025 gece saatlerinden itibaren zirai don tehlikesi yaşanabileceği öngörülüyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşanların, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmesi önem taşıyor.

KUVVETLİ RÜZGAR İLE FIRTINA RİSKİ

19 Mart 2025 Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren, Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ile kısa süreli fırtınanın etkili olması bekleniyor. İç Anadolu’nun güneyinin yüksek kesimleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminde kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına (70-90 km/saat) olabileceği tahmin ediliyor. Bu durum, ulaşımda aksaklıklar ve çeşitli olumsuzluklara yol açabileceği için tedbir alınması gerekmektedir.