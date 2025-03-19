Amasya’da Okullar Tatil Mi? İşte Detaylar!

YAĞIŞLAR BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Türkiye’nin birçok bölgesinde yağışlar etkisini göstermeye başladı. Özellikle Amasya ilinde, okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda büyük bir merak söz konusu. Meteoroloji, birçok il için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıyor. Amasya’da okullar tatil mi, bu konudaki gelişmeler yakından takip ediliyor.

ERZURUM VE ELAZIĞ’DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Erzurum’da, 20 Mart Perşembe sabah saatlerinden itibaren Elazığ’da kuvvetli kar yağışı (5-20 cm) bekleniyor. Bu durum, ulaşımda aksamalara, buzlanma ve don gibi olumsuz etkilere neden olabiliyor. Bu nedenle, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

İÇ KESİMLER VE DOĞU KARADENİZ’DE RÜZGAR VE FIRTINA

Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda; 17 Mart Pazartesi gününden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi, Orta Karadeniz’in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat, Doğu Karadeniz’in yükseklerinde 90-90 km/saat) bekleniyor. Pazartesi akşam saatlerinden sonra iç kesimlerde etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Bu süreçte, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı tedbir alınmalı.

DENİZLERDE FIRTINA BEKLENİYOR

Batı Karadeniz’in batısında rüzgarın, Perşembe öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 9 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz bölgesinde de benzer rüzgar koşulları yaşanacak.

SOĞUK HAVA VE ZİRAİ DON TEHLİKESİ

Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havayla birlikte batı ve iç kesimlerde zirai don olayı bekleniyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında 20 Mart Perşembe gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don, Perşembe gecesi ve Cuma sabah saatlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli olabiliyor. Tarımsal faaliyet yürütenler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sıklıkla güncellenen sıcaklık tahminlerini dikkatlice takip etmeli.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINAYA DİKKAT

20 Mart Perşembe öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’da ise güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) bekleniyor. İç Anadolu’nun güneyinin yüksek kesimlerinde ise tam fırtına (70-90 km/saat) olabiliyor. Bu koşullar, ulaşımda aksamalar ve diğer olumsuz durumlara neden olabiliyor. Amasya Valiliği’nden henüz resmi tatil duyurusu gelmedi.