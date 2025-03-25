Amasya’da Ortak İftar Sofrası Geleneği

KÜLTÜREL BİRİKLİK VE GELENEKLER

Amasya’nın Tatlıpınar köyünde, Ramazan ayında her akşam sadece üç kazanda yemekler pişirilerek vatandaşların birlikte oruç açması sağlanıyor. Taşova ilçesinde yer alan bu 140 haneli köy, 11 yıldır gelenek haline gelen tek iftar sofrasıyla, muhtarlığa isimlerini yazdıran vatandaşların hazırladığı yemeklerle dolup taşıyor. Cami avlusunda bulunan mutfakta hazırlanan yemekler, iftar saati yaklaştığında köy gençleri tarafından masalara servis ediliyor. Ezanın okunmasıyla birlikte köylüler oruçlarını açtıktan sonra çaylarını yudumlayarak teravih namazını kılıyor ve ardından evlerinin yolunu tutuyor.

RAMAZANDA BULUŞMA GELENEĞİ

Köy muhtarı Cemal Onat, Ramazan ayının birlik ve beraberlik içinde geçtiğini belirterek, “Ramazan gelmeden bir ay önce listemizi tamamlıyoruz. Her akşam, her iftar yemeğinde köyümüz tek sofrada buluşuyor” diye ifade ediyor. Avustralya’dan Ramazan için köyüne dönen Ayşe Sayan (60), “46 yıldır oradaydım. Tatlıpınar köyüne geldim. Eski Ramazanları çok özledik. Ama şu anda aynısını uygulayabiliyoruz. Hepimiz beraber ortak yemek veriyoruz, iftara katılıyoruz” diyor.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE RAMAZAN GELENEKLERİ

Fadime Atamtürk (70), atalarının Kafkasya’dan Osmanlı-Rus Savaşı döneminde bu topraklara geldiğini hatırlatarak, “93 harbinde, Osmanlı-Rus harbinde dedelerimiz buraya gelmiş. Yukarıda eski köyde, derenin içinde ilk oraya yerleşmişler. Hem yaz, hem kış, dört mevsim yaşıyoruz. Soframızda beraberiz. Beraber ağlarız, beraber güleriz” şeklinde konuşuyor. Ömer Atamtürk ise, köylerinde Ramazan geleneklerinin yaşatılmasıyla ilgili “Hani diyorlar ya. Nerede o eski Ramazanlar diye. O eski Ramazanlar bizim köyde” diye belirtiyor.