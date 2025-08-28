Amasya’da Otobüs ve Araç Çarpıştı

KAZA DETAYLARI

Amasya’da meydana gelen kazada, özel halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı ve bu olay sonucunda 3 kişi yaralandı. Olayın detaylarına göre, Mehmet K. idaresindeki 05 HO 1003 plakalı özel halk otobüsü, Sanayi Sitesi kavşağına dönüş yapmaya çalışırken, arkasından gelen Mehmet M.’nin kullandığı 05 BE 688 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

YARALILARIN DURUMU

Kaza sonucunda, yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Esra Nur Mehlep acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Yaralılar, ambulansla hızlı bir şekilde hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumlarının ciddiyeti hakkında henüz bir bilgi verilmedi.