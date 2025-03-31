Haberler

Amasya’da Otomobil Kazasında 2 Kişi Yaralandı

KAZA ANINI GÖSTEREN OLAY

Amasya’da, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan bir otomobilde iki kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Erkan G. yönetimindeki 60 ACA 482 plakalı otomobil, Amasya’nın Sevincer köyü civarında direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Kaza sonucunda, otomobilin içerisinde bulunan sürücü Erkan G. ile yanındaki kızı Zeynep Nur V. yaralandı. Araçta büyük hasar meydana geldiği görülürken, kazada yaralanmayan diğer iki kişi kazayı hafif atlattı. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirerek, kaza yerine polis ve acil sağlık ekiplerinin yönlendirilmesini sağladı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili olarak inceleme çalışmaları başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Yalvaç'ta iki aracın çarpışması sonucu beş kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Haberler

Hakem Adaleti Galatasaray İçin Önemli

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, hakemlerin adaletli davranmasının takım için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.