Amasya’da Otomobil Kazasında 2 Kişi Yaralandı

KAZA ANINI GÖSTEREN OLAY

Amasya’da, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan bir otomobilde iki kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Erkan G. yönetimindeki 60 ACA 482 plakalı otomobil, Amasya’nın Sevincer köyü civarında direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Kaza sonucunda, otomobilin içerisinde bulunan sürücü Erkan G. ile yanındaki kızı Zeynep Nur V. yaralandı. Araçta büyük hasar meydana geldiği görülürken, kazada yaralanmayan diğer iki kişi kazayı hafif atlattı. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirerek, kaza yerine polis ve acil sağlık ekiplerinin yönlendirilmesini sağladı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili olarak inceleme çalışmaları başlatıldı.