Amasya’da Otomobil Reklam Panosuna Çarptı

KAZA ANINDA ARAÇ REKLAM PANOSUNA ÇARPTI

Amasya’da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir otomobil, yol kenarında bulunan reklam panosuna çarptı. Kaza sonucunda otomobildeki 5 kişi yaralandı ve kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

SÜRÜCÜ YOLDA KONTROLDEN ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, sürücü Sinan A. yönetimindeki 19 KZ 330 plakalı otomobil, Amasya’dan Suluova yönüne doğru seyrederken Boğazköy mevkiinde kontrolden çıktı. Yolun sağ tarafında bulunan demir reklam panosuna çarpan araç, tavan kısmından parçalandı.

OLAY YERİNE ACİL EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza anında durum hemen bildirildi ve olay yerine polis, itfaiye, acil sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Sürücünün yanı sıra otomobilde bulunan Yeter A., Hava A., Fatmagül G. ve Esmanur G. yaralandı. Yaralılar, sıkıştıkları yerden ekiplerin müdahalesiyle çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi verilmedi. Kazayla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı.