Amasya’da Otomobil Şarampole Uçtu

OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU

Amasya’nın Suluova ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil şarampole düştü. Kazada, takla atan aracın sürücüsü küçük sıyrıklarla kazayı atlattı.

KAZA DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Muhammed Can Güney’in idaresindeki 05 ABS 147 plakalı otomobil, Hacı Bayram Mahallesi civarında seyir halindeyken bir anda direksiyon hâkimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Takla atan otomobilin sürücüsü yaralanırken, kazanın hemen ardından olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi.

Vücudunda hafif sıyrıklar bulunan sürücü, kontrol amaçlı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak olay yeri inceleme çalışmaları başlatıldı.

Gaziantep’te Tramvayın Çarptığı Kişi Yaralandı

Gaziantep'te tramvayın çarptığı 45 yaşındaki A.K. yaralandı. Olay yerine müdahale için polis ve sağlık ekipleri gönderildi; yaralı hastaneye götürüldü.
İskilip’te Küspe-Silaj Makinesi Açıldı

İskilip'te Ziraat Odası'nın sağladığı küspe-silaj paketleme makinesi hizmete girdi. İlk paketleme, Kaymakam Ramazan Polat ile Tarım Müdürü Murat Karaaslan tarafından yapıldı.

