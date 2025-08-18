Amasya’da Otomobil Şarampole Uçtu

OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU

Amasya’nın Suluova ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil şarampole düştü. Kazada, takla atan aracın sürücüsü küçük sıyrıklarla kazayı atlattı.

KAZA DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Muhammed Can Güney’in idaresindeki 05 ABS 147 plakalı otomobil, Hacı Bayram Mahallesi civarında seyir halindeyken bir anda direksiyon hâkimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Takla atan otomobilin sürücüsü yaralanırken, kazanın hemen ardından olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi.

Vücudunda hafif sıyrıklar bulunan sürücü, kontrol amaçlı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak olay yeri inceleme çalışmaları başlatıldı.