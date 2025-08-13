Amasya’da Patlayan Lastiğe Çarpma!

LASTİĞİ PATLAYAN SÜRÜCÜYE ÇARPAN TIR SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI

Amasya’da yolda lastiği patlayan aracının yanında yardım bekleyen sürücüye çarparak ölümüne sebep olan tır sürücüsü, Trabzon’da ele geçirildi. Alınan bilgilere göre, Gürcistan vatandaşı olan Zurab Kobaıdze (53) idaresindeki tır, Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesindeki Keltepe mevkisinde, lastiği patlayan otomobilini kontrol eden 75 yaşındaki Abdullah Dokgöz’e çarptı. Çarpmanın tesiriyle savrulan Dokgöz, olay yerinde yaşamını yitirdi.

OLAY YERİNE EKİPLER GÖNDERİLDİ

Kaza hakkında ihbar yapılması üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri gönderildi. Dokgöz’ün cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna taşındı. Kazanın hemen ardından tır sürücüsü kaçtı ve yaklaşık 500 kilometre yol kat etti.

TIR SÜRÜCÜSÜ TRABZON’DA GÖZALTINA ALINDI

Polis ve jandarma ekiplerinin iş birliğiyle tır sürücüsü, Trabzon’un Of ilçesi civarında yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.