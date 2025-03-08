Amasya’da Profesörün Kedilere Özgüvenli Yaklaşımı

KEDİLERİ SEVEN PROFESÖR

Amasya’da, bir profesör, üniversite bahçesinde doğan 2 yavru kediyi 9 aydır çalışma odasında besliyor. Prof. Dr. Ahmet Dursun, odasının günlük temizliğini yapıyor ve kedilerinin sürekli geldiği bu ortama diğer kedilerin de girmesi için kapısına özel bir asma kilit taktırmış.

BESLENME İHTİYAÇLARI İÇİN ÖZEN GÖSTERİYOR

Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dursun, İpekköy Yerleşkesi bahçesinde 9 ay önce doğan 5 yavru kediden 1’inin 3 gün sonra vefat etmesi üzerine, anne kediyi ve 4 yavrusunu çalışma odasına almış. Daha sonra 2 yavrusunu sahiplendirip kış aylarında dışarda soğukta kalmamaları için her gün mamalarını koridora bırakmayı sürdürmüş. Şikayetler nedeniyle mama kutularını odasına taşıyan Dursun, tuvalet eğitimine başlayan kedilerin beslenmesi için sadece onların geçebileceği bir aralıkta asma kilit taktırmış.

Dursun, “Odamda mamalarını verip her gün temizliklerini yapıyorum. Personel, ‘odasında kedi barındırıyor, pisliğini bize temizletiyor’ düşüncesine sahip olmasın diye odamı kendim temizliyorum” diyor. Eğitimci eşiyle 5 yıl önce sahiplendikleri bir sokak kedisini de evlerinde beslediklerini hatırlatan Dursun, “O kediyi eve aldıktan sonra sanki sokaktaki bütün kedilere benimmiş gibi ilgilenmeye çalışıyorum. Mamanın yetersiz kaldığında ciğer alıp eşimle birlikte mama hazırlayıp kedileri besliyoruz” şeklinde konuşuyor.

KEDİLERİ VE AKADEMİK ÇALIŞMALARIYLA ZAMAN GEÇİREN BİR PROFESÖR

Hayvansever profesör, “Bütün gün kedilerle uğraşmıyor, akademik çalışmalarım da devam ediyor. Ben hem kedilere hem de akademik çalışmalarıma zaman ayırabiliyorum” şeklinde açıklama yapıyor. Öğrenciler ise, “Yok böyle bir profesör” diyerek onun çabalarını kutluyor ve kendisini örnek aldıklarını belirtiyor.