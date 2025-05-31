Haberler

Amasya’da Sağanak Ve Dolu Etkili

YAĞIŞ AMASYA’DA ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Amasya’da akşam saatlerinde sağanak yağış ve dolu meydana geldi. Kent merkezinde saat 17.30 sıralarında başlayan dolu, kısa bir süre sonra yerini sağanak yağışa bıraktı.

SU BİRİKINTİLERİ VE ZOR ANLAR

Yağış sonrası yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, bu zorlu hava koşullarında yolda ilerlemekte güçlük çekti. Ayrıca, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kentin birçok mahallesinde ise yağış nedeniyle evlerin ve iş yerlerinin içini su bastı.

ÖNEMLİ

Haberler

(İstanbul) – Fenerbahçe, Konyaspor’u 2-1 Yendi

Fenerbahçe, Süper Lig'deki son maçında Konyaspor'u 2-1 yenerken sezonu ikinci sırada tamamladı. Konyaspor ilk yarıda öne geçse de, Fenerbahçe ikinci yarıda gollerle galip geldi.
Haberler

Raziye’ye Moral İçin Buluşma Yapıldı

Pamukkale'de doğuştan kas hastası Raziye Birgül Sar'a destek amacıyla 200 kişi hastane bahçesinde bir araya gelerek Filistin bayrağı renklerinde balonları gökyüzüne uçurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.