Amasya’da Sağanak Ve Dolu Etkili

YAĞIŞ AMASYA’DA ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Amasya’da akşam saatlerinde sağanak yağış ve dolu meydana geldi. Kent merkezinde saat 17.30 sıralarında başlayan dolu, kısa bir süre sonra yerini sağanak yağışa bıraktı.

SU BİRİKINTİLERİ VE ZOR ANLAR

Yağış sonrası yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, bu zorlu hava koşullarında yolda ilerlemekte güçlük çekti. Ayrıca, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kentin birçok mahallesinde ise yağış nedeniyle evlerin ve iş yerlerinin içini su bastı.