Amasya’da Sağanak Ve Dolu Oldu

AMASYA’DA YAĞIŞ ETKİSİ

Amasya’da akşam saatlerinde dolu ve sağanak yağış etkili oluyor. Kent merkezinde saat 17.30 civarında başlayan dolu, kısa bir süre sonra yerini sağanak yağmura bırakıyor. Yağışın ardından yollarda su birikintileri meydana geliyor. Sürücüler yolda ilerlerken zorlanıyor ve yağışa hazırlıksız yakalananlar beklenmedik zorluklarla karşılaşıyor.

EVLERDE HASAR VE SU BASKINLARI

Kentteki birçok mahallede yağış nedeniyle evler ve iş yerleri su altında kalıyor. Su baskınları, yaşam alanlarında olumsuz etkiler yaratıyor ve vatandaşlar için sıkıntılı anlar yaşatıyor. Bu durum, yağışların devam etmesi halinde daha ciddi sorunlara yol açabilir.