Amasya’da Sağlık Yürüyüşü Yapıldı

YÜRÜYÜŞ ETKİNLİĞİ YAPILDI

Amasya’da 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri çerçevesinde bir yürüyüş düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen yürüyüş, Yavuz Selim Meydanı’ndan başlayarak Şehit Şenay Aybüke Yalçın İlkokuluna kadar devam etti. Etkinliğe sağlık çalışanları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

SAĞLIĞI KORUMANIN ÖNEMİ

Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, yürüyüşün amacını vurgulayarak, “Buradaki maksat tamamen halk sağlığını koruyabilmek. Hastalıktan sonra tedaviden ziyade sağlığın amacı bireyleri sağlıklı olarak hayatta tutabilmek lazım. Hani hastalandıktan sonra tamam, tedavisi de bizim üzerimizdeki bir vecibe ama asıl olan sağlıklı olarak kalabilmek” şeklinde konuştu.