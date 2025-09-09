Haberler

Amasya’da Sağlık Yürüyüşü Yapıldı

YÜRÜYÜŞ ETKİNLİĞİ YAPILDI

Amasya’da 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri çerçevesinde bir yürüyüş düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen yürüyüş, Yavuz Selim Meydanı’ndan başlayarak Şehit Şenay Aybüke Yalçın İlkokuluna kadar devam etti. Etkinliğe sağlık çalışanları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

SAĞLIĞI KORUMANIN ÖNEMİ

Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, yürüyüşün amacını vurgulayarak, “Buradaki maksat tamamen halk sağlığını koruyabilmek. Hastalıktan sonra tedaviden ziyade sağlığın amacı bireyleri sağlıklı olarak hayatta tutabilmek lazım. Hani hastalandıktan sonra tamam, tedavisi de bizim üzerimizdeki bir vecibe ama asıl olan sağlıklı olarak kalabilmek” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ

Haberler

Dilucu Sınır Kapısı’nda Anma Töreni

Iğdır'da, 8 Eylül 2015'te PKK'nın saldırısında şehit düşen 13 polis memuru, Dilucu Şehitleri Anıtı'nda 10. yıl dönümünde anma töreniyle yad edildi.
Haberler

Motosikletli Kurye Bariyerlere Çarparak Yaralandı

Silivri'de bir motosikletli kuryenin direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpması sonucunda ağır yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.