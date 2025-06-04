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Amasya’da Salıncak Demiri Düştü, Yağız Öldü

TRAJİK OLAYIN GELİŞİMİ

Amasya’daki bir çay bahçesinde oynayan 4 yaşındaki Yağız Duran, üzerine salıncak demirinin düşmesi sonucunda hayatını kaybetti. Kocaeli’den Ordu’ya yol alan Abdullah ve Cansu Duran çifti, Amasya’daki Cemil Cahit Bey Caddesi’nde bir çay bahçesinde mola verme kararı aldı.

SALINCAK DEMİRİ YÜZÜNDEN AĞIR YARALANDI

Çay bahçesinin oyun alanında oyun oynayan Yağız, talihsiz bir şekilde üzerine salıncak demirinin düşmesiyle ağır yaralandı. Olay sonrası hemen müdahale edilse de, Yağız Duran burada yapılan bütün çabalara rağmen kurtarılamadı.

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Amasya’da Salıncaktan Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

Kocaeli'den Ordu'ya seyahat eden Duran ailesi, Amasya'da mola sırasında 4 yaşındaki Yağız D.'nin salıncağının devrilmesi sonucu ciddi yaralandığını ve hastanede hayatını kaybettiğini öğrenince büyük bir şok yaşadı. Soruşturma açıldı.

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