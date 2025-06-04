Amasya’da Salıncaktan Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

TRAJİK OLAYDA HAYATINI KAYBETTİ

Amasya’da bayram tatili için memleketlerine seyahat eden ailenin mola verdikleri noktada, 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay, Kurban Bayramı tatili süresince Kocaeli’den Ordu’ya doğru yola çıkan Duran ailesinin Amasya’da bir çay bahçesinde dinlenmesi sırasında gerçekleşti.

İKİ AİLENİN YÜREĞİ YANDI

Aile, çocukları Yağız D.’nin salıncağının aniden devrilmesi sonucu düşmesiyle büyük bir kaza yaşadı. 4 yaşındaki çocuk, düşme sonucu ağır yaralandı ve olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ne yazık ki, tıbbi müdahalelere rağmen Yağız D. kurtarılamadı. Olayın ardından, anne ve babanın yaşadığı acıyı hastane çalışanları paylaşmaya çabaladı. Söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.