Amasya’da Şehit Mezarlarına Karekod Uygulaması

ŞEHİT MEZARLARINA KAREKOD UYGULAMASI

Amasya’da şehit mezarlarında karekod uygulaması hayata geçirildi. İl genelinde 132 şehit mezarına entegre edilen karekodlar sayesinde, şehitler hakkında bilgilere erişim kolaylaşıyor. Kullanıcılar, telefonlarıyla okuttukları karekod sayesinde Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün resmi internet sitesine yönlendiriliyor ve şehit bilgilerine ulaşabiliyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM OLACAK

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla şehitlikte düzenlenen tören sırasında uygulama hakkında bilgiler veren Amasya Valisi Önder Bakan, “Şehitlerimizin mezarlarına karekod uygulaması yaparak gelen vatandaşlarımızın telefonuyla karekodu okutup şehitlerimizin bilgilerini görebilme imkanı sağladık” sözlerini kullandı. İldeki toplam 162 şehit mezarından 132’sinin bu dijital uygulamaya dahil edildiğini belirten Vali Bakan, “Geçmişi geleceğe taşıyacağımız dijital bir dönüşüm olacak. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Onlar bu vatan için canlarını verdiler. Onların aileleri bize, Türk milletine emanet. İlelebet de öyle kalacaktır” ifadelerini ekledi.

VALİ BAKAN, ŞEHİT MEZARLARINI ZİYARET ETTİ

Vali Bakan, beraberindeki yöneticilerle birlikte şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı ve aileleriyle de sohbet etti. Bu uygulama, şehitlerin hatıralarını yaşatmayı ve toplumu bilgilendirmeyi amaçlıyor.