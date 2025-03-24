Amasya’da Simit Dağıtımıyla Yüzler Güldü

SİMİT DAĞITIMI VE SATIŞ TÜKETİMİ

Amasya’da halka ücretsiz simit dağıtımı yapan Vali Önder Bakan, simitlerini satamayan çocuklara da destek verdi. Amasya Valiliği, Ramazan ayında teravih namazı sonrası simit yeme geleneğini sürdürmek amacıyla Sultan II. Bayezid Camii önünde teravih namazından çıkan vatandaşlara bin adet simit sundu.

ÇOCUKLARA DESTEK

Sokaktaki simitlerini satamayan çocuklarla karşılaşan Vali Önder Bakan, bu çocukların tüm simitlerini satın alarak onlara jestte bulundu. Daha sonra sokakta vatandaşlara ve aynı zamanda ders çalışan öğrencilere de simit dağıtarak başarılar diledi. Vali Bakan, “Bu akşam vatandaşlarımıza valiliğimiz olarak bizler simit dağıttık. Ancak çocuklarımızın ellerindeki simitleri de alarak onları sevindirdik” şeklinde konuştu.

GELENEKSEL RAMAZAN UYGULAMALARI

Huzur ayı olan Ramazan’da simit satışlarının arttığını vurgulayan Vali Bakan, “Bu geleneğin daha binlerce yıl devam etmesini ümit ediyorum. Bu geleneğin çocuklarımıza, gençlerimize devretmesini diliyorum” diyerek Ramazan’da simit dağıtımının güzel bir gelenek olduğunu belirtti.