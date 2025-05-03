Amasya’da Süne İle Mücadele Devam Ediyor

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEMELER YAPIYOR

Amasya’da buğdayda kalite ve verim kaybına yol açan süne zararlısıyla mücadele devam ediyor. Bu çerçevede İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından buğday tarlalarında detaylı incelemeler gerçekleştiriliyor.

SÜNEYLE MÜCADELEDE YOL HARİTASI BELİRLENİYOR

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı birimi tarafından gerçekleştirilen çalışma sayesinde süneyle mücadelede izlenecek strateji ve yol haritası netleştirilecek. Bu süreçte, tarımsal verimliliği artırmaya yönelik önemli adımlar atılması hedefleniyor.