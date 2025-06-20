Amasya’da Taksiyle Çarpışma Meydana Geldi

KAZA SONUCUNDA POLİS MEMURU YARALANDI

Amasya’da motosikletle görevde olan polis memuru, ticari taksi ile meydana gelen bir trafik kazasında yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, Ferhat Tüneli’nin valilik çıkışındaki kavşakta, Mustafa G. yönetimindeki 05 T 0098 plakalı ticari taksi ile polis memuru F.A.’nın kullandığı motosiklet çarpıştı.

OLAĞANÜSTÜ YARDIM HIZLA SEVK EDİLDİ

Kaza sonrasında acil durum bildirimi yapıldı ve olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızlıca yönlendirildi. Olayı gören diğer polis ekipleri, yaralının durumunu acil sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, yaralı polis memuruna ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Hastaneye sevk edilen polis memuru, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.