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Amasya’da Tarihi Eser Operasyonu Yapıldı

AMASYA’DA DÜZENLENEN OPERASYON

Amasya’da gerçekleştirilen bir operasyon ile birlikte, tarihi eser niteliğindeki materyaller ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda, 77 sikke, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bronz heykel, 1 haç figürü ve 1 küpe yakalandı. Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şüpheli şahsın kaçak kazı yaparak bu eserleri satmaya çalıştığını belirledi.

ŞÜPHELİNİN EVİNDE YAPILAN ARAMALAR

Şüphelinin evinde ve iş yerinde gerçekleştirilen aramalarda, tarihi eserlerin yanı sıra, 1 antika değeri taşıyan tabanca, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 338 adet fişek ile 2 ruhsatsız av tüfeği de bulundu. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı.

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