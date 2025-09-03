Amasya’da Tarım Desteği Projesi Yapıldı

TAKE PROJESİ KAPSAMINDA YAĞLIK AYÇİÇEĞİ TOHUMU DAĞITIMI

Amasya’nın Göynücek ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen TAKE Projesi çerçevesinde, yağlık ayçiçeği tohumu dağıtımının yapılmasıyla birlikte ekiliş alanları ve kuraklık tespit çalışmalarına başlandı. Projenin amacı, çiftçilere destek sunarak tarımsal verimliliği artırmak ve bu süreçte kuraklık şartlarının tarıma olan etkilerini incelemek.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM UYUMU VE ÇİFTÇİ DESTEKLEME

Gerçekleştirilen çalışmalarla, ilçede sürdürülebilir tarım uygulamalarını desteklemek ve çiftçilerin karşılaştığı zorlukları azaltmak hedefleniyor. Bu kapsamda yapılan analizlerle, tarım sektörünün mevcut durumu ve gelecekte karşılaşabileceği potansiyel riskler değerlendiriliyor.