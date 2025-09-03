Haberler

Amasya’da Tarım Desteği Projesi Yapıldı

TAKE PROJESİ KAPSAMINDA YAĞLIK AYÇİÇEĞİ TOHUMU DAĞITIMI

Amasya’nın Göynücek ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen TAKE Projesi çerçevesinde, yağlık ayçiçeği tohumu dağıtımının yapılmasıyla birlikte ekiliş alanları ve kuraklık tespit çalışmalarına başlandı. Projenin amacı, çiftçilere destek sunarak tarımsal verimliliği artırmak ve bu süreçte kuraklık şartlarının tarıma olan etkilerini incelemek.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM UYUMU VE ÇİFTÇİ DESTEKLEME

Gerçekleştirilen çalışmalarla, ilçede sürdürülebilir tarım uygulamalarını desteklemek ve çiftçilerin karşılaştığı zorlukları azaltmak hedefleniyor. Bu kapsamda yapılan analizlerle, tarım sektörünün mevcut durumu ve gelecekte karşılaşabileceği potansiyel riskler değerlendiriliyor.

Chp, İmamoğlu’nu destekliyor, adalet istiyor

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, demokrasi vurgusu yaparak darbecilere karşı sarsılmaz bir irade ile duracaklarını belirtti. Demokratik hakların gasbına karşı mücadele edeceklerini vurguladı.
Halit Yukay’ın Bedeni Günler Sonra Bulundu

Yalova'dan Bozcaada'ya seyahat eden iş insanı Halit Yukay'ın teknesi denizde parçalanmış olarak bulundu. Yukay'ın 19 gün sonra 68 metre derinlikte cansız bedeni çıkarıldı.

