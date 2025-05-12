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Amasya’da Tır Kazasında 1 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Amasya’nın Taşova ilçesinde, Durucasu köyünde gerçekleşen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir tır, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Bu olay sonucunda 1 kişi yaralandı.

SÜRÜCÜNÜN KAYBETTİĞİ CONTROL

Edinilen bilgiye göre, DK 1828937 yabancı plakalı tırın 23 yaşındaki sürücüsü M. Y., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle tırı kontrolden çıkardı. Tır, kendi şeridinden çıkarak refüjü geçip karşı şeride geçti. Kazada sürücü yaralanırken, olay anında karşı yönden herhangi bir aracın olmaması olası bir facianın önüne geçti.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından Taşova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazayla ilgili detaylı incelemelere başladı.

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