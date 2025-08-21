Haberler

Amasya’da trafik kazası 5 yaralı

TRAFFIC ACCIDENT IN AMASYA

Amasya’nın Suluova ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında 5 kişi yaralandı. M.A’nın yönettiği 06 ESA 794 plakalı otomobil, aynı yolda ilerleyen M.K. kontrolündeki 05 DK 431 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza, Amasya-Samsun kara yolunun Harmanağılı köyü mevkisinde gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle araçlar yol kenarındaki tarlaya savruldu.

HEALTH AND JANDARMA TEAMS DISPATCHED

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızlıca sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile beraber araçlarda bulunan S.A, H.K. ve G.K. için olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından yaralılar, Suluova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

