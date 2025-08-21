Amasya’da trafik kazası 5 yaralı

TRAFFIC ACCIDENT IN AMASYA
Amasya’nın Suluova ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında 5 kişi yaralandı. M.A’nın yönettiği 06 ESA 794 plakalı otomobil, aynı yolda ilerleyen M.K. kontrolündeki 05 DK 431 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza, Amasya-Samsun kara yolunun Harmanağılı köyü mevkisinde gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle araçlar yol kenarındaki tarlaya savruldu.
HEALTH AND JANDARMA TEAMS DISPATCHED
Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızlıca sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile beraber araçlarda bulunan S.A, H.K. ve G.K. için olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından yaralılar, Suluova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.