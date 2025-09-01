Amasya’da Uyum Haftası Programı Başladı

UYUM HAFTASI PROGRAMI BAŞLADI

Amasya’nın Taşova ilçesinde, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için “Uyum Haftası Programı” uygulaması başladı. İlçedeki öğrencilerin yeni eğitim dönemine daha rahat adapte olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, ilçe protokolü minik öğrencilerle bir araya geldi. Taşova Kaymakamı Salih Kartal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, İlçe Emniyet Müdürü Ekrem Koçak ve yanındakiler, sınıfları ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilerle sohbet etti.

ETKİNLİKLER YAPILIYOR

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, çocukların eğitim hayatına güçlü bir başlangıç yapmaları için gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirtti. 2025-2026 eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını dileyen Tümer, “Bu hafta boyunca öğrencilerimiz hem okulu tanıyacak hem de öğretmen ve arkadaşlarıyla kaynaşacak. Bu sürecin verimli geçmesi için öğretmenlerimiz özveriyle çalışıyor.” diye konuştu.