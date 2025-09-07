Haberler

Amasya’da Vatandaşlar Maçı İzledi

AMASYA’DA DEV EKRANDA FINAL HEYECANI

Amasya’da, vatandaşlar A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Dünya Şampiyonası finalinde İtalya ile karşılaştığı maçı dev ekrandan takip etti. Amasya Belediyesi tarafından Yavuz Selim Meydanı’nda kurulan dev ekranda yapılan ekran gösterimiyle vatandaşlar, karşılaşmayı coşkuyla izledi ve heyecan dolu anlar yaşadı.

VATANDAŞLAR BAŞARILARINI KUTLUYOR

Karşılaşmayı izleyen Metin Jan, “Kaybettik dünya ikincisi olduk. Biz Türkiye’yiz, bizim kanımızda pes etmek asla yok. İkinci olduk ama yine de güzel. Bir sonrakinde inşallah birinci oluruz.” şeklinde duygularını dile getirdi. Diğer izleyicilerden Cemil Bayram ise büyük bir başarı elde edildiğini belirterek mutluluğunu paylaştı. Furkan Ceyhan da, “Kadın Milli Voleybol takımımız gerçekten çok büyük bir başarı sergiledi. Kutluyoruz, tebrik ediyoruz. İnşallah bir daha ki Dünya Kupasında şampiyonluk ümit ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞ TARİHİ BAŞARI

Ay-yıldızlılar, tarihlerinde ilk kez çıktıkları final maçında İtalya’ya 3-2 yenilerek gümüş madalya kazanmış oldu.

Golf Aracı Yolda Devrildi, Yaralı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde golf aracıyla anayola çıkan bir sürücü, kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi ve hastaneye sevk edildi.
Ay Tutulması, Güneş, Dünya, Ay’ın Hizalanmasıdır

Ay tutulması, Dünya'nın güneş ile ay arasında yer alması sonucunda ayın gölgesinin düşmesiyle meydana gelir. Bu doğal olgu, tarih boyunca büyük bir ilgi uyandırmıştır.

