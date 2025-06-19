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Amasya’da Vatandaşlara Siber Suçlar Anlatıldı

BİLGİLENDİRME ETKİNLİĞİ YAPILDI

Amasya’da, polis ekipleri siber suçlar ve dolandırıcılık konusunda vatandaşları bilgilendirdi. 12-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali sırasında, Amasya Emniyet Müdürlüğü, Ziyapaşa Bulvarında bir stant kurarak en yaygın suçlar olan siber suçlar ve dolandırıcılık hakkında bilgiler sundu.

DİJİTAL DOLANDIRICILIĞA DİKKAT

Günümüzde vatandaşlar, özellikle dijital ortamlarda sıklıkla dolandırıcılığa maruz kalabiliyor. Bu nedenle, polis ekipleri siber dolandırıcılık konusunda vatandaşları kapsamlı bir şekilde bilgilendiriyor. Ayrıca, çocuklar için düzenlenen etkinlikte eğlenceli sorularla dijital dünyada dikkatli olmalarının önemi öğrenildi.

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