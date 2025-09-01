Haberler

Amasya’da Yangın, Araçlar Zarar Gördü

AMASYA’DA GARAJ YANGINI

Amasya’da meydana gelen bir olayda, bir evin garajında çıkan yangın sonucu otomobil ve traktör kullanılmaz hale gelirken, 3 koyun yaşamını yitirdi. Yangın, merkeze bağlı Bağlıca köyünde Rece T.’ye ait evin garajında dün saat 23.30 civarında başladı. Kısa sürede tüm garajı etkisi altına alan alevler, çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

CİDDİ ZARAR VE MÜDAHALE

Yangın haberinin ardından Amasya Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Bu esnada köylüler de tankerle sağladıkları suyu kovalarla taşıyarak yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun ama etkili çalışması neticesinde alevler söndürüldü. Ancak yangın sonucu garajdaki otomobil ve traktör yanarak kullanılmaz hale geldi, ayrıca 3 koyun hayatını kaybetti. Evin çatısında da çeşitli zararlar meydana geldi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

U19 PAF Ligi’nde Kayserispor, Kocaelispor’u yendi

U19 PAF Ligi'nin 4. haftasında Kayserispor, Kocaelispor'u deplasmanda 7-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. İlk yarıda gösterdiği başarıyla 6 gol kaydetti.
Haberler

Kto Başkanı Gülsoy İhracat Desteklenmeli

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye ekonomisinin 2025 ikinci çeyrek büyüme verilerini değerlendirerek, ihracatı teşvik eden politikalara ve finansal istikrara odaklanılması gerektiğini belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.