Amasya’da Yangın Devam Ediyor

ORMAN YANGINI AMASYA’DA BAŞLADI

Amasya’da bir orman yangını meydana geldi ve ekipler şu an alevlere müdahale ediyor. Yangın, saat 14.00 sıralarında merkeze bağlı Kızılkışlacık köyü Başyurt Yaylası mevkisinde başladı. Yangını gören çevredekiler hemen ihbarda bulundu ve bölgeye AFAD, orman, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü’nden ek takviyeler gönderildi. Yangına müdahale eden ekipler arasında 1 helikopter, 12 arazöz ve 190 personel bulunuyor. Havanın kararmasıyla birlikte helikopterin yangına müdahalesi sona erdi. Ayrıca, ekiplere vatandaşlar da destek veriyor.

Elazığspor Hazırlıklarına Devam Ediyor

Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'taki BAY döneminin ardından MKE Ankaragücü ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Fırat Gül, eksik oyuncuları ve şampiyonluk hedefini değerlendirdi.
Samsunspor, Panathinaikos ile 0-0 berabere kaldı

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos ile oynadığı rövanş maçında 0-0 berabere kalınca toplamda 2-1 elenerek Konferans Ligi'ne geçiş yaptı.

