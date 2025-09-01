Amasya’da Yangın Kurtarma Eylemi Gerçekleşti

YANGIN ANI VE KOMŞULUK DAYANIŞMASI

Amasya’da bir binada meydana gelen yangın anında, durumu fark eden komşu restoranın şefi Özay Kanbolat hemen harekete geçti. Dumanların yükseldiği binada bulunan insanların kapılarını çalıp onları tahliye olmaya ikna eden Kanbolat, yangını söndürmeye gelen itfaiyecilerin dumandan etkilenmemesi için onlara ayran ikram etti.

KOŞUŞAN ŞEFİN YARDIM ÇABALARI

Edinilen bilgilere göre, Akbilek Mahallesi’ndeki Derin Apartmanı’nın 2. katındaki Selçuk Topçu’ya ait daireden dumanlar yükselmeye başladığında, yangını ilk fark eden kişi komşu binadaki restoranın şefi oldu. 42 yaşındaki Özay Kanbolat, işini yarıda bırakarak hemen yardıma koştu. Yangın anında vatandaşların güvenli bir şekilde dışarıya çıkmalarını sağladı ve yangını söndürmek için gelen itfaiyecilere ayran getirerek, onların da dumandan etkilenmemelerini sağladı.

YANGININ NEDENİ İÇİN İNCELEME BAŞLATILDI

Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın söndürüldü ve olayla ilgili olarak polis inceleme başlattı. Kanbolat, “Vatandaşların sıkıntı yaşamadan tahliye olmalarını sağladık. İtfaiyecilere de yardım ettik. Dumanla karşı karşıya kalan itfaiyecilere bizim için çok değerli olan ayran ve su getirip ikram ettim” şeklinde konuştu.