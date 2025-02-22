Amasya’da Yangında Bir Kadın Hayatını Kaybetti‍‍‍‍

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Amasya’nın Merzifon ilçesinde bulunan Sofular Mahallesi’ndeki 5 katlı bir apartmanın üçüncü katında henüz netleşmeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ekipleri ve itfaiye gönderildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa bir sürede söndürmeyi başardı ve evde yaptıkları aramalarda 30 yaşındaki Melisa Bayram’ın cesedini tespit etti. Olay yerinde savcı ve inceleme ekipleri gerekli çalışmalarını gerçekleştirdikten sonra Bayram’ın cesedi Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangın sonucunda ev tamamen kullanılamaz bir hale geldi.