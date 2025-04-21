Amasya’da Yaya Geçidi Kullanılmadı

KAZA VE YARALI HAKKINDA BİLGİLER

Amasya’da 10 metre uzaklıktaki yaya geçidini kullanmadan karşıya geçmek isteyen Arif A., bir otomobilin çarpması sonucunda yaralandı. Kaza, Mobese kameralarına yansıdı ve saat 15.00 sularında Mustafa Kemal Caddesi’nde gerçekleşti. Ziyacan K. yönetimindeki 35 CMC 069 plakalı otomobil, yaya geçidini kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalışan Arif A.’ya çarptı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Çevredekiler hemen durumu yetkililere bildirdi ve kaza yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Arif A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mobese kamerasına yansıyan kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Olayın detayları üzerinde çalışmalar devam ediyor.