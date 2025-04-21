Amasya’da Yaya, Otomobil Çarpması Yaşandı

KAZA ANININ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMASI

Amasya’nın kavşaklarından birinde meydana gelen kazada, yayaya otomobil çarptı. Olay, yaya geçidine sadece 10 metre mesafede, kavşağın ortasında yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi için oldukça talihsiz oldu. Kazanın anı ise çevredeki güvenlik kameraları ile kaydedildi.

KAZAYA KARIŞAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde, Amasya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Arif Aydıner, o esnada Ziyacan K. idaresindeki 35 CMC 069 plakalı otomobilin çarpmasıyla düştü. Yaya geçidine yakın bir konumda yaşanan bu kaza, çevredeki vatandaşların Aydıner’e yardım etmesiyle devam etti.

Kaza sonunda başından yaralanan Aydıner, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı ve gerekli tedavi altına alındı. Olayın hemen ardından, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyerek kaza ile ilgili bir soruşturma başlattı.