Amasya’da Yaya, Otomobil Çarpmasıyla Yaralandı

AMASYA’DA YAYA KAZASI

Amasya’da bir yaya, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Olay, Ziyacan K’nin sürdüğü 35 CMC 069 plakalı aracın, Mustafa Kemal Paşa Caddesi’nde Arif A’ya çarpması sonucu meydana geldi.

YARALININ DURUMU VE HASTANEYE SEVKİ

Kazanın ardından yaralanan Arif A, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yaşanan bu kaza, olay yerinin yakınındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

SÜREÇ VE GÖZALTILAR

Polis ekipleri, kaza sonrası olay yerine intikal ederek yayaya çarpan otomobil sürücüsü Ziyacan K’yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.