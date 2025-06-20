Amasya’da Yılan İtfaiyece Yakalandı

AMASYA’DA GÖRÜLEN YILAN PANİĞE NEDEN OLDU

Amasya’da hastanenin deposunda bulunan 1 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı. Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin depo bölümünde yukarı çıkan yılan, hastane çalışanları arasında panik yarattı. Yılan, depo alanında temizlik malzemelerinin bulunduğu bölgede fark edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Depoya giren itfaiye görevlileri, temizlik bidonlarının arasında gizlenen yılanı hızla yakaladı. Yılan, özel ekipman kullanılarak yerleşim alanından uzak bir bölgeye taşındı ve burada doğal yaşam alanına bırakıldı.