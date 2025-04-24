Amasya’da Yıldırım Bir Kişiyi Yaraladı

YILDIRIM ISABETİYLE YARALANMA OLAYI

Amasya’nın Göynücek ilçesine bağlı Karaşar köyünde etkili olan sağanak yağış sırasında bir eve yıldırım düştü. Bu olay sonucunda, evde bulunan S.D. yaralandı ve hemen Göynücek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANE ZİYARETİ VE GÜNCEL SAĞLIK DURUMU

Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül, hastaneyi ziyaret ederek S.D.’nin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Yapılan incelemeler sonucunda yaralının durumu hakkında olumlu gelişmeler yaşandığı ifade ediliyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Amasya Valiliği, bölgede devam eden şiddetli yağışların etkisini sürdürdüğüne dikkat çekti. Açıklamada, sel ve su baskınları gibi tehlikelere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı. Bu koşullar altında toplumun güvenliği için gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirtildi.