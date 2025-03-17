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Amasya’da Ziraat Mühendisi Evinde Ölü Bulundu

SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANINDAN ACI HABER

Amasya’da sulama birliği başkanlığı görevini yürüten ziraat mühendisi evinde barfiks çubuğuna asılı halde bulundu. Genç mühendis, geride “Görevimde başarılı olamadım” yazılı bir not bıraktı. Bu olayın ardından mühendisin ölümüne ilişkin bir soruşturma başlatıldı.

KARDEŞLERİ YARDIM İSTEDİ

Gümüşhacıköy Sulama Birliği Başkanı A.G’ye (36) ulaşamayan il dışındaki yakınları, durumu 112 Acil Servis’e bildirerek yardım istedi. 55 Evler Mahallesi’ndeki ikamete giden polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, içeri girdiğinde A.G’nin barfiks çubuğuna asılı cansız bedeni ile karşılaştı.

Arkadaşları, A.G’nin ölüm haberini duyduğunda büyük bir üzüntü yaşadı. Mühendisin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Şüpheli ölüme ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

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