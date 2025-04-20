Amasya’da Zirai Don Tespiti Devam Ediyor

AMASYA’DA ZARAR GÖREN ARAZİLERİN TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Amasya’da, kar yağışının ardından oluşan zirai don nedeniyle hasar gören arazilerin tespit çalışmaları sürüyor. 10-12 Nisan tarihlerinde etkili olan kar yağışı ve sonrasında meydana gelen don olayı, çiçek açan meyve ağaçlarında büyük oranda zarara yol açarak, ürün ekili arazilerin de olumsuz etkilenmesine neden oldu.

TEKNİK PERSONEL SAHADA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYOR

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, başlattıkları zarar tespit çalışmalarına kesintisiz olarak devam ediyor. Müdürlüğün sosyal medya hesabında, “Ülkemiz genelinde yaşanan ve ilimizde de etkisini gösteren zirai don olayı nedeniyle, il müdürlüğümüz teknik personelince sahada tespit ve değerlendirme çalışmalarımız aralıksız olarak sürdürülmektedir. Üreticilerimizin yanında olmaya, bitkisel üretimde sürdürülebilirliği sağlamaya devam ediyoruz” ifadeleri paylaşıldı.