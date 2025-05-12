Haberler

Amasya’daki Deprem Vatandaşları Korkuttu

DEPREMİN OLAYI VE ŞİDDETİ

Amasya Gümüşhacıköy’de gerçekleşen deprem, vatandaşlar arasında ciddi bir korku yarattı. AFAD, depremin şiddetini 4.4, derinliğini ise 10.07 kilometre olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise deprem ile ilgili farklı bir ölçüm yaparak büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.

VATANDAŞLARDAN TEPKİLER

Depremin ardından vatandaşların tepkileri ve hissettikleri endişeler gündeme geldi. İlgili kurumların yaptığı açıklamalar, bölgede yaşayanların güvenliğini sağlamak adına önem taşıyor. Depremin etkileriyle ilgili daha fazla ayrıntının kısa süre içerisinde kamuoyuna sunulması bekleniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Mahmut A., Dolandırıcılıktan Tutuklandı

Bursa'da sosyal medyada tanıştığı kişiyi düşük faizle kredi vaadiyle dolandıran bir kişi, 300 bin lira çekip kaçarken yakalandı ve tutuklandı.
Haberler

Bolu Dağı’nda Yoğun Sis Etkili

Bolu Dağı'nda D-100 kara yolunda etkili olan yoğun sis, sürücülerin görüş mesafesini 25 metreye kadar düşürdü ve hız kısıtlamaları ile seyahat etmelerini zorunlu kıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.