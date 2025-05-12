Amasya’daki Deprem Vatandaşları Korkuttu

DEPREMİN OLAYI VE ŞİDDETİ

Amasya Gümüşhacıköy’de gerçekleşen deprem, vatandaşlar arasında ciddi bir korku yarattı. AFAD, depremin şiddetini 4.4, derinliğini ise 10.07 kilometre olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise deprem ile ilgili farklı bir ölçüm yaparak büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.

VATANDAŞLARDAN TEPKİLER

Depremin ardından vatandaşların tepkileri ve hissettikleri endişeler gündeme geldi. İlgili kurumların yaptığı açıklamalar, bölgede yaşayanların güvenliğini sağlamak adına önem taşıyor. Depremin etkileriyle ilgili daha fazla ayrıntının kısa süre içerisinde kamuoyuna sunulması bekleniyor.