Amasya’daki park, kimliği belirsiz kişilerce yakıldı

AMASYA’DA HANGİ PARK YAKILDI?

Amasya’nın Koza Mahallesi’nde, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından yakılan çocuk oyun parkı kullanılamaz hale geldi. Olay, dün gece saatlerinde yaşandı. Parkta yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak alevleri kontrol altına aldı. Ancak, parkın durumu ciddi şekilde zarar gördü ve artık kullanılamıyor.

BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, konuyla ilgili sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımda “Şehrimizin çocuklarına neşe ve oyun alanı olması için özenle oluşturulan çocuk parkımız, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakılmıştır. Bu kabul edilemez ve insanlık dışı saldırı, sadece bir parka değil; çocuklarımızın hayallerine, ailelerimizin güvenliğine ve hep birlikte kurmaya çalıştığımız huzurlu şehir ortamına yapılmıştır.” açıklamasını yaptı. Başkan Sevindi, olayla ilgili gerekli süreçlerin başlatıldığını ve güvenlik güçleri ile iş birliği içinde faillerin tespitine çalışıldığını belirtti.

POLİS DURUMU ARAŞTIRIYOR

Polis teşkilatı, yangının faillerinin tespiti için araştırmalara başladı. Olayın aydınlatılması ve yetkisiz kişilerin yakalanması için gerekli tüm adımlar atılıyor. Şehrin huzurunu tehdit eden bu tür eylemlere karşı kararlılıkla mücadele edileceği ifade ediliyor.