Amasya’daki TAKE Projesi Çiftçilere Destek Sağlıyor

TAKE PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Amasya’nın Göynücek ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen TAKE Projesi çerçevesinde yağlık ayçiçeği tohumu dağıtımı gerçekleştirilmiş olup, ekiliş alanları ile kuraklık tespit çalışmaları yapılmış. Proje aracılığıyla çiftçilere destek sağlamak ve tarımsal verimliliği artırmak hedefleniyor. Bu süreçte, kuraklık koşullarının tarıma olan etkileri de detaylı bir şekilde analiz ediliyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM UYGULAMALARI

Yapılan çalışmaların ilçedeki sürdürülebilir tarım uygulamalarını desteklemesi ve çiftçilerin karşılaştığı zorlukları hafifletmesi amacıyla gerçekleştirildiği ifade ediliyor. Proje sayesinde, çiftçilerin bağışıklığını artırmak ve tarımsal üretimlerini daha verimli hale getirmek öncelikli hedef olarak belirlenmiş.

Chp, İmamoğlu’nu destekliyor, adalet istiyor

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, demokrasi vurgusu yaparak darbecilere karşı sarsılmaz bir irade ile duracaklarını belirtti. Demokratik hakların gasbına karşı mücadele edeceklerini vurguladı.
Halit Yukay’ın Bedeni Günler Sonra Bulundu

Yalova'dan Bozcaada'ya seyahat eden iş insanı Halit Yukay'ın teknesi denizde parçalanmış olarak bulundu. Yukay'ın 19 gün sonra 68 metre derinlikte cansız bedeni çıkarıldı.

