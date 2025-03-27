Amasya’daki Tırda 3 Kaçak Göçmen Yakalandı

KAÇAK GÖÇMENLER YAKALANDI

Amasya’da yapılan bir polis operasyonunda, karpuz yüklü bir tırda üç Afganistan uyruklu kaçak göçmen ele geçirildi. Tırın sürücüsü, gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden batı illerine düzensiz göçmen taşınabileceği istihbaratını aldı. Bu çerçevede, tır, Trafik İstasyonu önünde durduruldu.

TIRDA KAÇAK GÖÇMEN BULUNDU

Dorsede yapılan incelemede karpuz kasalarının bulunduğu tırın ön kısmındaki boş bölümde üç Afganistan uyruklu kaçak göçmen tespit edildi. Olayla ilgili olarak, kaçak göçmenlere ve gözaltına alınan sürücü İ.K.’ya işlem başlatıldığı bildirildi.