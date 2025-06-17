Amasya Doğa Yürüyüşü Ve Gösterisi Düzenlendi

AMASYA FESTİVALİ KAPSAMINDA ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde, Amasya Valiliği’nin düzenlediği doğa yürüyüşü ve helikopter gösterisi gerçekleştirildi. Taşova ilçesindeki Boraboy Gölü çevresinde yapılan doğa yürüyüşünün ardından, Merzifon 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’na bağlı “Melek Filo” olarak bilinen 203. Personel Kurtarma Filo Komutanlığı timleri, helikopter gösterisi ve tatbikat düzenledi.

VALİDEN AÇIKLAMALAR

Amasya Valisi Önder Bakan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk’ün Amasya’ya gelişinin ve Amasya Genelgesi’nin imzalanmasının yıldönümü nedeniyle etkinlikler düzenlediklerini belirtti. “106. yıl çok kıymetli bir zaman dilimi, Cumhuriyetimiz bir yüzyılı devirdi. Önümüzdeki Türkiye Yüzyılı kapsamında çok daha güzel şeyler olacak. Teknoloji ile donatılmış gençlerimiz geliyor. Milli bilinci ve dünyanın her yerinde kendilerini yetiştirmiş olarak geliyorlar. Türk milleti bu bölgede çok daha etkili olacak, bizler üzerimize düşen tüm vazifelerimizi yapacağız; vatandaşlarımız ile bir ve beraber olarak Türk milleti bu coğrafyada ilelebet var olacak,” şeklinde konuştu.

ETKİNLİĞE KATILIM YÜKSEK OLDU

Etkinliğe Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp ve birçok vatandaş katılım gösterdi. Bu vesileyle, toplumda birlik ve beraberlik mesajları verildi.