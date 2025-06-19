Amasya Emniyet Müdürü Kutladı Ayşenur

AMASYA EMNİYET MÜDÜRÜ’NDEN TEBRİK VE HEDİYE

Amasya Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nda (İOKBS) 7. sınıflar kategorisinde tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi olan polis çocuğu Ayşenur Demir’i kutladı ve ona hediye takdim etti. Serdar Zeren Ortaokulu 7/A sınıfı öğrencisi Ayşenur, başarılarıyla ailesinin ve okulunun gururu oldu.

GENÇLERİN EĞİTİMİNE DESTEK VERİYORUZ

Polis memuru babası Ertuğrul Demir ile annesi ve kardeşini makamında ağırlayan Emniyet Müdürü Saraç, “Gençlerimizin eğitim ve başarılarının her zaman destekçisiyiz. Bu üstün başarısı hem ailemizde hem de teşkilatımızda büyük bir gurur kaynağı olmuştur” diye konuştu. Bu anlamlı destek, gençlerin motivasyonunu artırmanın yanı sıra, eğitimdeki başarıların teşvik edilmesi açısından da önem taşıyor.

DEMİR AİLESİ’NDEN TEŞEKKÜR

Demir ailesi, Ayhan Saraç’a gösterdiği yakın ilgi ve destek için teşekkürlerini belirtti. Bu tür desteklerin, gençlerin gelecekte daha büyük başarılara imza atmasına katkı sağladığı vurgulandı. Emniyet Müdürlüğü, gençlerin eğitimine yönelik bu tür desteklerini sürdürmeye kararlı.